Verso Inter-Milan, Ibrahimovic rientra e ci sarà per il derby

Ibrahimovic rientra

MILANO – L’ultimo doppio giro di controlli ha dato il via libera: il Covid non c’è più, fino all’altro ieri era risultato positivo. Zlatan Ibrahimovic è rientrato in scena a modo suo, con un ingresso trionfale comunicato a tutto il mondo dei social e sarà a disposizione di Pioli per il derby del 17 ottobre.