Verso Atalanta-Milan, Piatek ancora titolare e a Bergamo…

Verso Atalanta-Milan, le ultime

MILANO – In Atalanta-Milan, sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A ed in programma quest’oggi alle 12:30 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il tecnico rossonero Stefano Pioli si affiderà nuovamente a Krzysztof Piatek come punta titolare del suo 4-3-2-1. Il polacco ha nell’Atalanta la sua vittima preferita, con la doppietta della passata stagione a evocare dolci ricordi nella mente dei milanisti. Riuscirà (finalmente) a ripetersi? CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live