Verso Atalanta-Milan, nessun dubbio sulla trequarti per Pioli

Verso Atalanta-Milan, le ultime

MILANO – In Atalanta-Milan, sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A ed in programma quest’oggi alle 12:30 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il tecnico rossonero Stefano Pioli si affiderà nuovamente sulla trequarti al trio Bonaventura-Suso-Calhanoglu, come già successo nelle ultime tre gare; in questo caso, però, nessun dubbio della vigilia data la squalifica di Paquetà.

