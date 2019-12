Verso Atalanta-Milan, Musacchio recupera e gioca

Verso Atalanta-Milan, le ultime

MILANO – In Atalanta-Milan, sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A ed in programma quest’oggi alle 12:30 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il tecnico rossonero si affiderà nuovamente a Mateo Musacchio e ad Alessio Romagnoli per comporre la coppia centrale difensiva rossonera; il centrale argentino, nonostante un piccolo problema alla caviglia accusato ieri, sarà a disposizione. Solo panchina per l’ex Caldara. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live