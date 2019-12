Verso Atalanta-Milan, le ultime

MILANO – In Atalanta-Milan, sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A ed in programma quest’oggi alle 12:30 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il tecnico rossonero Stefano Pioli si affiderà ancora una volta all’ex Franck Kessie (l’ira di Dio, come lo ha definito Gasperini) al fianco di Bennacer in mediana.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live