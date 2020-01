Under-Milan, difficile (ma ragionevole) l’affare con la Roma: i dettagli

Under al Milan, il punto

MILANO – In aggiunta all’idea Politano, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe valutando anche l’opzione Cengiz Under. Rispetto a quella per il nerazzurro, la trattativa per il turco è ancor più complicata, ma più ragionevole a livello tecnico e di progetto: Under non sta trovando spazio in giallorosso (chiuso da Zaniolo) ed il Milan potrebbe avanzare la proposta di un prestito con diritto di riscatto, ma la Roma valuta il calciatore classe 1997 circa 50 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live