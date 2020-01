Under al Milan si può fare solo con Suso e senza Politano

Under al Milan, il punto

MILANO – Non è ancora tramontata la trattativa tra il Milan e la Roma per Cengiz Under, nonostante l'ottima prestazione del turco domenica contro il Genoa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società romanista vuole prendere Politano in prestito con diritto di riscatto, mentre l'Inter pretende l'obbligo; se l'affare dovesse concretizzarsi dalla capitale potrebbero dare il via libera alla cessione di Under al Milan in cambio di Suso.