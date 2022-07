ZTE-Milan, diretta tv e streaming: dove vedere l’amichevole precampionato

Alle ore 18:00 i rossoneri affronteranno gli ungheresi dello Zalaegerszeg in un'amichevole precampionato. Ecco dove vedere la sfida:

Redazione Il Milanista

Un'altra amichevole per il precampionato del Milan. Dopo la bella vittoria con il Colonia di sabato scorso, i rossoneri sono attesi in trasferta in Ungheria contro lo Zalaegerszeg, squadra che milita nel massimo campionato ungherese. Rispetto alla sfida con il Colonia, Pioli può contare sulla disponibilità di altri calciatori: Maignan, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Leao. Possibile l’inserimento iniziale di Adli, subentrato nella ripresa a Colonia.

Pioli potrebbe anche optare per gli stessi undici della sfida contro i tedeschi: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Florenzi, Ballo Touré, Pobega, Krunic, Rebic, Diaz, Messias Giroud. Ancora out Kjaer che potrebbe giocare qualche minuti nella prossima amichevole con il Wolfsberger e Origi, quest’ultimo alle prese con un infortunio muscolare accusato al termine della scorsa stagione. L’attaccante belga, a fine mese, dovrebbe aggregarsi ai compagni e cominciare gli allenamenti in gruppo per farsi trovare pronto per l’esordio in campionato, previsto il prossimo 13 agosto, contro l’Udinese a San Siro.

Il calcio di inizio di Zalaegerszeg-Milan è fissato alle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro, su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Chi non può seguire la partita in tv può farlo in streaming sul sito dell’emittente sportitalia.com o sulla app ufficiale disponibile nei vari store digitali per dispositivi mobili e anche su Amazon Fire Stick. La visione è ovviamente gratuita e non richiede alcuna registrazione al servizio.

Sportitalia trasmetterà anche le altre tre amichevoli pre campionato. Il 27 luglio, il Milan sarà di scena a Klagenfurt, alle 19, contro gli austriaci del Wolfsberger. Domenica prossima, 31 luglio alle 18, sfida al Velodrome all’Olympique Marsiglia, in un remake di quella che è stata una grande rivalità all’inizio degli anni ’90. Il precampionato del Milan si concluderà sabato 6 agosto allo stadio Menti contro il Vicenza, in Serie C dopo la sconfitta nel playout dello scorso campionato di Serie B contro il Cosenza.