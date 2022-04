Zola: “Scudetto? Ibra e Giroud preziosi in vista del rush finale”

L'ex allenatore Gianfranco Zola ha parlato del Milan durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole

“L'Inter non può cambiare, può fare cambiamenti marginali, come puntare sul tucu Correa, Lautaro Martinez o Sanchez. L'Inter in mezzo ha tre titolari senza riserve, può cambiare Dimarco per Perisic ma è poca roba. Mancano alternative in realtà. Inzaghi poi non ama cambiare troppo la squadra, comandano i titolari o gli infortuni. Con i giocatori che ha, può adottare soluzioni diverse. Se stacchi in avanti Dumfries e Perisic, trasformi la squadra ma hai meno difesa, ma sono tutte mosse durante la partita". Queste le parole durante il consueto programma pomeridiano targato Maracanà, sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio, dove ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti il quale si è espresso sulla lotta Scudetto.