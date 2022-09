Zoff: “Maignan un top, non lo conoscevo prima che arrivasse al Milan”

L'ex portiere Dino Zoff ha parlato del suo pari ruolo Mike Maignan. Sentite le sue parole sull'estremo difensore del Milan

Redazione Il Milanista

In esclusiva al quotidiano francese dell'Equipe ha parlato il grande Dino Zoff il quale si è espresso sul portiere del Milan Mike Maignan e ha detto: "È stato decisivo, ha dato sicurezza su tutti i fronti e nell'ultimo derby è stato ancora una volta eccezionale. Maignan è meno visto e apprezzato in tv, non lo conoscevo prima che firmasse per il Milan. È un profilo completo, esplosivo e ordinato. La sua personalità è decisiva. Il club rossonero non ha perso nel cambio con Donnarumma, anche se il PSG ha guadagnato un portiere molto giovane e forte". Queste le parole in esclusiva al quotidiano francese dell'Equipe dove ha parlato il grande Dino Zoff il quale si è espresso sul portiere del Milan Mike Maignan.

L'ex rossonero Riccardo Montolivo ha parlato di Milan

Intervenendo nel post partita di Sampdoria vs Milan su Dazn Riccardo Montolivo si è espresso sui rossoneri e ha detto: "Come usa gli spazi il Milan non lo usa nessuno. La difesa cambia, i terzini a giocare in mezzo al campo, i centrocampisti che si inseriscono e giocano sotto punta… Non ragionano per modulo di gioco, si conoscono e occupano gli spazi". Queste le sue parole intervenendo nel post partita di Sampdoria vs Milan su Dazn dove Riccardo Montolivo si è espresso sul momento dei rossoneri.

Ielpo si è infine espresso sulle assenze del prossimo Milan-Napoli

A Tutti Convocati, programma di Radio Rai ha parlato l'ex portiere Mario Ielpo che sul prossimo Milan vs Napoli ha detto: "Chi perde di più tra Milan e Napoli senza Leao e Osimhen? Sicuramente perde più Pioli, anche perchè le alternative nel ruolo non sono discutibili. Con Rebic si poteva discutere, così la squadra di Pioli è meno prevedibile". Queste le parole di Mario Ielpo in esclusiva a Tutti Convocati su Radio Rai.