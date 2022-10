Zoe Cristofoli sotto shock: “Penso a quell’episodio in ogni momento…”

Qualche giorno fa la famiglia Hernandèz è rimasta coinvolta in una spiacevole vicenda. La rapina subita alla villa di Cassano Magnano ha provato particolarmente il terzino francese , come raccontato anche da mister Pioli, in conferenza stampa.

Cristofoli apparsa su Instagram, è ancora visibilmente provata per quanto accaduto: "Vorrei tornare alla normalità – riporta Gazzetta.it , ma ancora la mia mente non è del tutto serena dopo quanto accaduto. E’ stato molto peggio di quanto scritto sui giornali: per fortuna non ho niente di rotto, ma se fossi stata da sola non so se ora sarei qua a raccontarlo. Per fortuna c’erano delle persone con me, sento di doverle ringraziare".