Ibrahimovic a Radio Deejay: ” Non so perchè non ho vinto il Pallone d’Oro”

Il campione svedese Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Deejay, in merito al Pallone d'Oro che non è mai riuscito a vincere.

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfono di Radio Deejay, lo svedese ha parlato a 360 gradi del mondo rossonero e della sua carriera. Queste sono le parole del centravanti del Milan sul pallone d'oro che purtroppo non è mai riuscito a vincere :"Non so perchè non ho vinto pallone d'oro, io gioco e penso a giocare. Dipende come si guardano le cose. Messi ha vinto il pallone d'oro ma dicevano che meritava Lewandowski. Non ho vinto neanche la Champions League, dicono che non la vincerò mai e altre cose ma questo non cambia la mia carriera. Non cambia neanche le mie qualità. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e grandi squadre, ho imparato diverse lingue e qualcosa ho vinto".