Il film su Zlatan Ibrahimovic: ecco quando uscirà nelle sale

L' 11 Novembre uscirà in tutte le sale italiane il film "Zlatan", la pellicola racconterà approfonditamente la storia del campione

Redazione Il Milanista

L' 11 novembre 2021 uscirà "ZLATAN", l'atteso film che celebra le giocate del campione svedese. E' stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Roma. Il film sarà distribuito da Lucky Red e Universal Picture.Zlatan Ibrahimovic è un professionista straordinario. Ha giocato in moltissimi top club europei tra cui PSG, Ajax e Barcellona. Ha conquistato 32 trofei collettivi e ben 15 premi individuali come giocatore dell'anno svedese. Mentre 7 volte si è aggiudicato la classifica marcatori ed 1 volta il premio Puskas Award. Inoltre è il primo giocatore della storia a giocare in Champions League con sette squadre diverse.

Nonostante i suoi 40 anni , Zlatan è ancora un'attaccante di tutto rispetto. Quando scende in campo è un giocatore molto temuto dalle difese avversarie, per via della sua stazza fisica e del suo indiscutibile talento. Il carisma e la grinta sono da sempre due caratteristiche che lo contraddistinguono. Lo svedese infatti all' età di 40 anni è tornato a giocare con la propria nazionale, essendo consapevole di fare ancora la differenza in campo. Il film sul fuoriclasse svedese è stato scritto da Jakob Backman eDavid Lagercrantz, ed è tratto dall'autobiografia "Io,Ibra". L'autobiografia del campione è stata tradotta in più di 30 lingue e edita in Italia da Rizzoli.

La pellicola racconta la storia di Zlatan ed il percorso di crescita, sia come calciatore ed come uomo. Il ragazzo è partito da una piccola cittadina, fino ad arrivare a sfiorare i prati dei più importanti palcoscenici mondiali. Ibra viene da realtà molto difficili, grazie al suo talento e la fiducia in se stesso è riuscito ad arrivare in alto, ai vertici del calcio europeo. Ad indossare i panni dell'attaccante sono stati due attori: Granit Rushiti sarà l'attore che interpreterà Zlatan nel periodo di età (17-23 anni). Mentre il Domenic Bajraktari Andersson interpreterà lo svedese nell' eta che va dai 11-13 anni.