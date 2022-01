Milan, ecco le parole di Zlatan nello spogliatoio di Serra

Il Corriere dello Sport ha rilasciato delle indiscrezioni sul dopo gara di lunedì sera, Ibra e compagni sarebbero accorsi da Serra.

In casa Milan un tema caldo è sempre l'errore dell' arbitro Serra, nella sfida di lunedì' sera contro lo Spezia . Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a fine partita diversi calciatori rossoneri sarebbero andati direttamente nella stanza degli arbitri. Tra questi vi era il leader indiscusso rossonero, ovvero Zlatan Ibrahimovic . L'obiettivo dello svedese però era quello di non alimentare le proteste, ma di consolare Serra, il quale era visibilmente provato già negli ultimi istanti della gara. Il direttore di gara aveva chiesto subito scusa ai milanisti per il vantaggio non assegnato.

Zlatan è stato tra i primi calciatori a perdonare l'arbitro e a rassegnarsi all'errore umano. Queste infatti sarebbero le frasi pronunciate dal gigante svedese: "Tranquillo, sbagli tu come sbaglio io". Grande sportività ed umanità dimostrata ancora una volta dai ragazzi di Stefano Pioli che nonostante il torto subito non hanno voluto infierire ai danni del direttore di gara. Ancora una volta si è dimostrato lo stile rossonero. La squadra infatti anche se ha subito il danno, ha voluto voltare pagina immediatamente ed è "accorsa in aiuto dell' arbitro" senza rancore. Un applauso va anche ad Ibrahimovic, il quale viene sempre additato come un personaggio presuntuoso, quando in realtà è un vero leader in campo e fuori.