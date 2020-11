Zlatan, che numeri! I dati di un campione infinito

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è la vera anima di questo Milan, risorto dopo anni dove forse la continuità è stata ciò che maggiormente è mancato, qualsiasi fosse l’allenatore a sedersi su quella, forse scomoda, panchina rossonera. Ci è riuscito Stefano Pioli, ma lo ha fatto anche con un calciatore che nessuno dei suoi immediati precedenti, ha avuto la fortuna di allenare: Zlatan Ibrahimovic. Un gol ogni 51 minuti, sette in quattro partite. Se il Milan è lì, in vetta con accenno di fuga, il merito è anche del suo 39enne sui cui in molti non avrebbero scommesso granchè dopo due anni in America.