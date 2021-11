Milan, Ziyech sta per accasarsi altrove: rossoneri beffati

Hakim Ziyech trequartista dei Blues, accostato la scorsa estate al Milan, starebbe trattando con il Barcellona

Hakim Ziyech è stato il sogno estivo dei tifosi e della dirigenza rossonera. Il calciatore del Chelsea ha un talento soprannaturale, una grandissima velocità e una buona visione di gioco. Il marocchino sembrava in procinto di lasciare Londra. Grazie anche al pressing asfissiante dei rossoneri, i quali avevano proposto ai Blues un prestito con diritto di riscatto. Ad ostacolare la trattativa fu lo stipendio del calciatore, il quale percepisce 6 milioni euro + bonus a stagione. Ziyech era il nome in cima alla lista dei dirigenti rossoneri per il dopo Calhanoglu. Il Milan inoltre ha dovuto fare i conti con una difficile situazione economica. Infatti il Chelsea aveva acquistato il ragazzo solamente un' estate prima e lo aveva pagato ben 40 milioni di euro. E la dirigenza Blues non intendeva in alcun modo fare una minusvalenza.