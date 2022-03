Zille: “Kessie? L’offerta del Milan non è lontana da quella del Barcellona”

Federica Zille, giornalista di 'DAZN', ha affrontato diversi argomenti sul mondo rossonero. Dal rinnovo di Franck Kessie al derby.

Redazione Il Milanista

Federica Zille, giornalista di 'DAZN', ha affrontato diversi argomenti sul mondo rossonero. Dal rinnovo di Franck Kessie al derby di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera'.

Come stanno le Milanesi? “Intanto va detto che anche l’andamento dell’Inter non è rassicurante, quindi ci sono due squadre che ambiscono allo stesso premio, ma che stanno vivendo un periodo complicato. Questo aumenta il valore di questo derby e rilancia le ambizioni in campionato”.

Su Pioli: “Io sono abbastanza convinta che le certezze alla fine paghino, il problema è che ha troppi giocatori chiave in una condizione non all’altezza, come Brahim, e Kessiè”.

Su Kessiè: “Lui dovrebbe sentirsi ancora apprezzato perché l’offerta del Milan non è così lontana da quella del Barcellona”.

Su Rebic: “È stato fuori tanto, bisogna dargli tempo per riprendere la massima condizione”.

Il futuro di Franck Kessie salvo colpi di scena dovrebbe essere lontano da Milanello. L' entourage del calciatore starebbe valutando le proposte di mercato di più convenienti per il proprio assistito, tra di queste troviamo senza dubbio quella del Barcellona. I catalani sono in pole,ma non parliamo ancora di affare in chiusura imminente, ma il progetto blaugrana ha un certo appeal e Kessié ne sente forte il richiamo. Tuttavia l’offerta degli spagnoli non è la più allettante, dall'Inghilterra e più precisamente dall'Aston Villa hanno presentato argomenti molto interessanti ed è normale che il centrocampista si sia preso ancora qualche giorno per decidere.