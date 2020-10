MILANO – Il Napoli dovrà rinunciare a Piotr Zielinski per il match di domenica sera contro la Juventus. Il centrocampista polacco infatti è risultato positivo al Covid-19. Un guaio per Gattuso che pensava di schierare l’ex Empoli al posto dell’infortunato Insigne. Zielinski, in ogni modo asintomatico, ma per lui è scattata la quarantena. Oltre al centrocampista, anche un membro dello staff di Giuntoli è risultato positivo.