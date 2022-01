Zenga: “Kalulu e Gabbia hanno dimostrato di avere le possibilità per giocare in una big”

L'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato a Sky Sport della vittoria del Milan sulla Roma di Mourinho nella serata di ieri.

Nella giornata di ieri il Milan di Stefano Pioli ha battuto la Roma di José Mourinho. Nel giorno dell'Epifania è arrivata una vittoria di carattere e personalità per i rossoneri che con la partita non giocata da parte dei cugini nerazzurri ne approfittano per avvicinarli in classifica. Le reti che anno permesso al Milan di vincere sui giallorossi sono state quelle di Olivier Giroud su rigore e Junior Messias nel primo tempo. Sul parziale di 2 a 1 per i rossoneri nei confronti dei giallorossi è stato poi Rafael Leao a mettere in ghiaccio la partita sul finire del secondo tempo. Da segnalare anche un rigore sbagliato da parte di Zlatan Ibrahimovic a tempo scaduto.