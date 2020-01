Zeman scettico: “Ibra non si discute, ma a 38 anni…”

Ibra al Milan, parla Zeman

MILANO – Zdenek Zeman, allenatore, si è così espresso al Corriere dello Sport sull'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Sono curioso di vederlo, perché ha un'età e lo dico con assoluto rispetto. Il fisico è imponente, il talento non si discute, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. Poi i grandi ritorni, al Milan, non hanno mai contribuito a clamorosi rilanci".