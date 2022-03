Caressa controcorrente: “Mancini? Chiunque si dimetterebbe dopo ieri”

Il noto commentatore Sky Fabio Caressa ha parlato dopo l'eliminazione dell'Italia dagli spareggi Mondiali di ieri

Intervenuto negli studi di Sky Sport ha parlato Fabio Caressa che sull'Italia ha detto: “Oggi hanno giocato più per merito di riconoscenza che per stato di forma. Chiunque si dimetterebbe dopo questa sera, nello sport contano i risultati purtroppo. Lui è il responsabile del gruppo e sta volta ha fallito. L’Europeo resta e va ricordato, è stato un grande successo, ma tra qualche anno ci ricorderemo anche della sconfitta contro la Macedonia del Nord. Svezia? Allora il quadro era molto più disastroso per i risultati precedenti, qui c’è invece la parentesi dell’Europeo vinto in mezzo a due Mondiali falliti ”. Queste le parole dure di Fabio Caressa sull'Italia fuori dal Mondiale per la seconda volta.

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Ivan Zazzaroni che come Fabio Caressa è stato molto duro. “Macedonia avversario ridicolo. Mancini primo responsabile. L’anagramma di Macedonia è Demoniaca. Siamo diabolicamente fuori dal Mondiale. Abbiamo giocato soli contro le nostre carenze non solo offensive: l’avversario non esisteva, era ridicolo, quando aveva il pallone tra i piedi non sapeva cosa fare, in difesa concedeva spazi e occasioni. Mancini non ha avuto il tempo per ricreare lo spirito dell’Europeo, per disperazione è ricorso agli oriundi. È il primo responsabile di questo fallimento: ho troppa stima di lui e gli sono troppo amico per poter scrivere il contrario”. Questo il duro, durissimo commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport dopo l'eliminazione dell'Italia dagli spareggi per andare ai Mondiali.