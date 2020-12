Zapelloni: “Milan costruito con intelligenza, nonostante abbiano dovuto fare di necessità virtù”

MILANO – Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto il giornalista Umberto Zapelloni, il quale ha parlato del progetto dei rossoneri. Ecco le sue parole: “Progetto del Milan il più corretto? Non avendo tanti soldi da spendere ha dovuto fare di necessità virtù, cercando occasioni in giro per l’Europa, magari qualche parametro zero importante. Quando sono arrivati Saelemaekers, Bennacer e Hauge molti storsero il naso. Theo Hernandez era uno scarto del Real Madrid, poi è esploso. Il Milan è costruito con intelligenza. Maldini è stato criticato molto in passato ma c’è molto di lui (e di Boban) in questa squadra. E’ stato fondamentale per il Milan confermare Pioli“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<