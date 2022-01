Bruno Longhi: “Il terreno di San Siro è impresentabile, Milan-Juve condizionata”

Il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato del campo dello stadio Meazza. Sentite la sua opinione a riguardo.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato dello stato del manto erboso dello stadio San Siro. Con le tante partite ravvicinate il rettangolo di gioco sembra essersi rovinato e non poco. Secondo molti addetti ai lavori e pure secondo Bruno Longhi è così e le prossime partite in programma allo stadio Meazza saranno condizionate e non poco.