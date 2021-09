Zanetti a DAZN: “Fatto il massimo. La squadra ha fatto tutto che ho chiesto”

Ecco le parole di Paolo Zanetti ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Milan

SULLA PRESTAZIONE - "La squadra ha fatto tutto quello che ho chiesto in fase difensiva, spendendo tanto ed essendo meno lucida con la palla. Ad ogni minimo posizionamento sbagliato richiamo di prendere goal in Serie A, dovevamo sicuramente proporre qualcosa di meglio avendo un po' più di coraggio".

SENSAZIONI - "Bella emozione, colpo d'occhio straordinario. Per me è un qualcosa di straordinario: 5 anni fa allenavo la Beretti della Reggiana e ora sono a San Siro, me la sono goduta e spero in futuro di poter proporre qualcosa di diverso".