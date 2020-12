Zancan: “Theo? Paragone tosto con Bale, ma ha grandi margini di crescita”

MILANO – Durante il programma “23“, in onda su Sky Sport è intervenuto il giornalista Federico Zancan. Ecco cosa ha detto:

SUL PARAGONE THEO HERNANDEZ E BALE – “Per la capacità di andare da una parte all’altra del campo senza farsi prendere dagli avversari, in un secondo, si. Qualcosa c’è sicuramente. I passi in avanti che ha fatto questo calciatore sono spaventosi. E’ un paragone tosto quello con Bale, ma Theo ha dei grandi margini di crescita“.

MERCATO – “Prendi Milik, gioca un mese, poi torna Ibra e gioca lui. Non è facile sostituire un personaggio come Ibrahimovic. In difesa, se il Milan vuole essere competitivo, deve fare necessariamente qualcosa“.

