Morte Zamparini, i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio

Prendere o lasciare. Questo era Maurizio Zamparini. Uno di quei presidenti che dicono quello che pensano senza badare troppo alle possibili conseguenze. Purtroppo oggi all’età di 80 anni ci ha lasciati. Tanti i messaggi di cordoglio dal...

"Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio alla famiglia". Questo il messaggio della Lega di Serie A. A seguire la LEGA ci hanno pensato molti club tra cui l'Atalanta: “Il Presidente Percassi e tutta la Società Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sportivo, grande appassionato di calcio". Questo il messaggio della società orobica sul proprio profilo Twitter.

“Quando ho letto la notizia ci sono rimasto male, davvero. Mi è passato davanti un pezzo della mia storia calcistica. Zamparini Era una persona di grandissima generosità e passione, ci ha sempre fatto stare bene. Magari era più un problema per gli allenatori, ma non ci ha mai fatto mancare nulla. Con lui ho trascorso cinque anni della mia carriera calcistica. Devo ringraziarlo, l’ho sempre ringraziato. Mi ha dato l’opportunità di giocare in una squadra con dei campioni incredibili e di puntare sempre a campionato di vertice. Gli dico grazie. Un ricordo? Ogni domenica mattina mi chiamava e voleva delle rassicurazioni prima delle partite. Mi ha responsabilizzato molto”. Queste le parole di Giulio Migliaccio che al Palermo con Zamparini presidente ha vissuto molti anni.