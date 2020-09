Zampa: “Per Inter-Milan potrebbe tornare il pubblico a San Siro”

MILANO – Intervenuta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, ha ipotizzato la parziale riapertura degli stadi per il mese di ottobre: “Se i numeri saranno confortanti, se verrà sostenuta con rigore e successo la prova della riapertura delle scuole, verso la metà di ottobre potremo riaprire anche gli stadi. Diciamo che in occasione di Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe esserci del pubblico a San Siro. Ci sono tanti aspetti rischiosi da valutare che, attualmente, non permettono la riapertura degli stadi. Non va considerata solo la presenza della gente all’interno dell’impianto, ma anche gli assembramenti che inevitabilmente si creerebbero all’esterno. Il flusso di tante persone è difficile da gestire. Se sulla scuola ce la caveremo bene, potremo poi riparlare anche degli stadi”.