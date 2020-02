MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva Alberto Zaccheroni ha detto la sua a proposito del derby vinto dall’Inter. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Nel primo tempo Milan bravo ad aggredire e fare densità in mezzo impedendo verticalizzazioni su Lukaku, le due punte nerazzurre erano allineate e Bennacer sempre libero. Ibra in condizione non ottimale nel secondo tempo si è visto meno”