Zaccheroni: “Tonali mi piace, è cresciuto in modo esponenziale”

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato Alberto Zaccheroni. Il tecnico ex Milan ha detto: “Ne dico due, senza nulla togliere a nessuno. Il primo è Fikayo Tomori, che sta facendo benissimo, e l’altro è Sandro Tonali che esponenzialmente è cresciuto tantissimo. Anche Franck Kessie resta uno dei miei preferiti, in assoluto. Quando mette la testa in quello che fa ha pochi rivali. Lo seguo dai tempi di Cesena e non cambia la mia impressione”. Queste le parole di Alberto Zaccheroni a MilanNews.it.

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato Carlo Laudisa che sul Milan ha detto: "Nelle ultime ore è emersa la candidatura di un attaccante olandese per il Milan: si tratta di Steven Bergwijn che non sta giocando moltissimo al Tottenham. Con Conte sta giocando un po' di più rispetto alla prima parte di stagione. L'olandese può giocare sia destra che a sinistra ed è un nome va tenuto buono per il Milan. Potrebbe andare via ad un prezzo di favore". Queste le parole di Carlo Laudisa sul Milan in esclusiva sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, ha parlato l'ex tennista Paolo Bertolucci che ha detto: “Il sorriso del tifoso milanista oggi è pieno, anche se sento cose diverse. Negli ultimi due anni o si è primi o secondi, con tanti giovani lanciati e senza spese folli. Sono davvero tanto soddisfatto dei dirigenti, anche per come conducono. Come una sana famiglia”. Queste le parole dell'ex tennista Paolo Bertolucci in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.