Zaccheroni: “Leao ha tutto per diventare top. Kessié tra i miei preferiti”

Ecco le parole dell'ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni ai microfoni di MilanNews.it sul momento dei rossoneri

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto l'ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni. Ecco le sue parole:

Mister Zaccheroni, questo è un Milan più consapevole che può puntare a rimanere in cima? - “E’ assolutamente così. Guardo giocare i rossoneri e trovo che abbiano acquisito mentalità e consapevolezza per giocarsela lassù. Sono due anni che questo percorso di crescita prosegue, aumenta il suo volume e grande merito va dato al lavoro di Stefano Pioli. Non dimentichiamoci neanche che le problematiche a cui ha dovuto far fronte sono state tante, soprattutto riferito agli infortuni”.

Se dovessimo identificare gli aspetti in cui la squadra è cresciuta quali direbbe? - “Organizzazione, innanzitutto. Il Milan è diventata una squadra completa e in grado di sopperire alle varie mancanze. Le assenze non incidono più come incidevano prima”.

Leao ha i mezzi per diventare un top player a livello europeo? - “Tecnicamente e fisicamente ha tutto, non gli manca proprio niente. L’unico aspetto dove ritengo debba crescere ancora è legato alla continuità. Si tratta di un calciatore molto giovane, a livello nervoso, in passato ha mostrato discontinuità. Se riuscirà a correggere questo ambito allora avrà il futuro spianato davanti a lui”.

Quali giocatori sta apprezzando in particolar modo in questa stagione? - “Ne dico due, senza nulla togliere a nessuno. Il primo è Tomori, che sta facendo benissimo, e l’altro è Tonali che esponenzialmente è cresciuto tantissimo”.

E Kessie? - “Resta uno dei miei preferiti, in assoluto. Quando mette la testa in quello che fa ha pochi rivali. Lo seguo dai tempi di Cesena e non cambia la mia impressione”.

Sabato la sfida alla Salernitana. Nel '98-'99 le due vittorie contro i campani furono passaggi importanti verso lo Scudetto conquistato con lei in panchina... - "Erano altri tempi, altre stagioni e altre situazioni. E' vero che la Salernitana ha appena cambiato allenatore ma una squadra come il Milan è impensabile che si fermi dinanzi a questo ostacolo".