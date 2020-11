Zaccheroni: “Ibra? Non mi ricordo giocatori di quell’età che fossero così decisivi a 39 anni”

MILANO – Queste la parole di Zaccheroni su Zlatan Ibrahimovic: “Non mi ricordo giocatori di quell’età che fossero così decisivi a 39 anni. E’ in serie positiva in campionato, ha lucidità, convinzione e determinazione. Bisogna vedere come reagiranno se arriveranno 2-3 gare storte. Ibra per ora fa il pieno di energia anche per gli altri. adesso la squadra deve trovare il modo per tenere questo andamento positivo e coprire il settore difensivo sinistro considerato che i gol presi arrivano da lì. Sul Verona però vorrei dire una cosa”.