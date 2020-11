Zaccheroni: “Gattuso si è guadagnato tutto ciò che ha avuto”

MILANO – In un’intervista ai microfoni de Il Mattino, Alberto Zaccheroni ha parlato di Rino Gattuso, che da calciatore si trasferì al Milan proprio quando c’era Zac sulla panchina rossonera: “Entrò in concorrenza da subito con Demetrio Albertini e Massimo Ambrosini. Notai immediatamente che si trattava di un ragazzo molto serio. Tutto quel che poi ha avuto se l’è guadagnato. Aveva un carattere forte ma rispettava i senatori del gruppo. Ora, da allenatore, conosce benissimo i suoi calciatori e tocca le corde giuste di volta in volta. Rispetto ad Ancelotti è diverso, ma sa catturare i propri uomini. In squadra, però, gli manca un grande bomber. Nel Napoli chi va in doppia cifra? Dovrebbe andarci Osimhen, ma non mi sembra un cecchino alla Higuain. E le partite si vincono coi gol segnati…”.