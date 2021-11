Zaccheroni: “Napoli e Milan hanno la pancia vuota, per loro può essere l’anno buono”

Alberto Zaccheroni ha parlato al Mattino. L'ex tecnico ha trattato della lotta Scudetto e del momento del Milan.

L'ex tecnico Alberto Zaccheroni ha parlato al Mattino e ha trattato della corsa Scudetto, non escludendo i nerazzurri. "Napoli e Milan hanno la pancia vuota. I nerazzurri sono la terza in comodo. Al momento solo loro che hanno più abitudine a vincere e un organico profondo e ricco di talento possono rientrare. Ma dovrà essere brava a sfruttare eventuali cali delle altre due, cosa che al momento mi sembra molto difficile. Napoli e Milan restano le favorite proprio perché hanno la pancia vuota, per una di loro può essere l'anno giusto. Vincerà la squadra più costante nelle prestazioni”. Queste le parole dell'ex tecnico fra le altre dei nerazzurri, del Milan e della vecchia signora.

"C'è una unità di intenti. E questo fa la differenza. Il Milan ha sofferto, poteva anche perdere, ma ha resistito con umiltà, caparbietà. E poi mi ha sorpreso per come è venuto fuori. E' una squadra completa, dove ognuno fa il proprio per arrivare all'obiettivo, che è lo Scudetto. La fame della squadra rossonera del Milan è espressa sui salvataggi che il Milan ha fatto. In un'altra squadra non trovi giocatori che si oppongono per impedire un gol". Queste le parole di Simone Braglia. L'ex portiere ha parlato nella giornata di ieri durante in programma “Maracanà” in onda sulle frequenze di Tutto Mercato Web Radio.