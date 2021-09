Zaccardo a MTV: “Match equilibrato bisogna tenere botta per 90 minuti”

Ecco le parole di Christian Zaccardo ai microfoni di Milan Tv nel prepartita di Milan vs Atletico Madrid

Ai microfoni di MilanTv è intervenuto l'ex difensore del Milan Christian Zaccardo. Ecco le sue parole nel prepartita di Milan-Atletico Madrid: "Mi aspetto una partita equilibrata. Gli spagnoli hanno più esperienza, ma siamo in casa ed è la prima partita davanti ai nostri tifosi: speriamo in un successo. L'Atletico è una squadra molto importante, ha fatto degli acquisti importanti; prendono gol nei primi minuti e ne segnano a fine partita, quindi bisognerà partire forte e tenere botta per tutto il match".