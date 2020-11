Yazici poteva essere del Milan. Ma la richiesta del Trabzonspor…

MILANO – Yusuf Yazıcı è stato il protagonista di Milan-Lille di giovedì sera, durante la terza giornata di Europa League. Il turco infatti ha trovato la via del gol per ben tre volte. Eppure il classe ’97 avrebbe potuto giocare la partita con i rossoneri. Bisogna risalire al 2018 quando il club di via Aldo Rossi stava seguendo uno sconosciuto giocatore del Trabzonspor che si apprestava a conquistare anche la nazionale turca. Il Milan provò anche a portare una trattativa con il club di Trebisonda, che però chiese 40 milioni per lasciare partire il proprio gioiello. Una cifra che scoraggiò il Diavolo con i Kaplanlar (tigri in turco n.d.r.) che furono ben contenti di tenere il ragazzo. L’anno successivo però l’entourage di Yazici bussò alla porta dei rossoneri e della Lazio, ma nessuna delle due squadre decise di scommettere su di lui a differenza del Lille che staccò un assegno da 17,5 milioni di euro. Un trasferimento non troppo fortunato visto che appena arrivato l’ex Trabzonspor si ruppe il legamento crociato: un infortunio che costrinse Yazici a stare lontano dal campo per circa un anno.