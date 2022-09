Nessun caso Adli: il centrocampista è al centro del progetto rossonero

La sosta è una grande opportunità per tutti i calciatori che non sono stati convocati dalle Nazionali, tra questi vi è Yacine Adli

Redazione Il Milanista

È iniziata la sosta per le nazionali ed a Milanello sono rimasti i calciatori che non sono stati convocati dalla rispettive nazionali. Tra questi vi è Yacine Adli, centrocampista rossonero. Il francese deve sfruttare questo periodo di tempo per convincere l’allenatore a dargli maggiore minutaggio. Finora ha collezionato solo 3 presenze, per un totale di 54 minuti in campo.

Sicuramente l’arrivo di Charles De Ketelaere, altro trequartista, gli ha tolto molto spazio. Al tempo stesso, considerando che spesso Brahim Diaz non ha brillato, ci si attendeva che Pioli lo facesse giocare di più. È stato anche tra i sacrificati della lista Champions League, dove non è stato inserito.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, non c’è alcun “caso Adli”. Il mister ha parlato sempre bene del centrocampista francese, lo considera un elemento importante della squadra anche se finora gli ha concesso poco spazio. La stagione è lunga e ricca di impegni, dunque dovrebbe avere le sue occasioni per dimostrare quanto vale.

Questo periodo a Milanello durante la pausa nazionale può essere utile ad Adli per capire ancora meglio gli schemi e le richieste di Pioli. Senza alcun dubbio Yacine nel corso del campionato avrà l'occasione di mettere in mostra tutte le sue abilità, già mostrate in parte nel pre-campionato.