Wolfsberger-Milan 0-5: il tabellino della gara di ieri!

“Un bel Milan, vincente e convincente. Al Wörthersee Stadion di Klagenfurt la formazione di Mister Pioli batte con ampio scarto gli austriaci del Wolfsberger: 5-0 il risultato finale e, soprattutto, sprazzi di ottimo gioco, con fluidità e pulizia di manovra in molti frangenti. Dopo il difficile test ungherese contro lo ZTE, la risposta rossonera è arrivata con le reti di Leão e Rebić nel primo tempo, Messias, Adli e Gabbia nella ripresa. Tanti segnali incoraggianti, dunque, a partire da un Adli sempre più coinvolto nelle trame offensive della squadra. Ha già preso ritmo la catena di sinistra Theo-Leão, travolgente in diverse situazioni, così come la difesa che ha mostrato la consueta compattezza, chiudendo con la porta inviolata”.

“Il test di questa sera ha concluso il breve soggiorno austriaco, la squadra farà ritorno in Italia e domani godrà di un giorno di riposo. Ritrovo a Milanello fissato per venerdì, due giorni di allenamenti in programma per poi tornare in campo domenica per un'altra amichevole, al Vélodrome di Marsiglia contro l'Olympique Marseille alle ore 18.00”.