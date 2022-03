Mazzarri:”Col Milan sarà una gara dura, dobbiamo riprendere il cammino”

Vediamo insieme le dichiarazioni di Walter Mazzarri nella conferenza stampa odierna prima della sfida contro i rossoneri.

ZONA GOL. “Ci sono stati dei problemi, ma l’importante è creare occasioni e essere attenti nei punti dove abbiamo sbagliato, come per esempio sulle seconde palle. Spero in questa settimana di aver trasmesso ai ragazzi quello che vorrei fare contro i rossoneri. Col Milan sarà una gara dura, dobbiamo riprendere il nostro cammino”.

MODULI. “Nelle ultime due sfide il modulo non ha inciso, abbiamo sbagliato altre cose, chi ha visto la gara se n’è accorto. A La Spezia non siamo stati aggressivi, abbiamo giocato col 3-5-1-1 e con il 3-4-2-1, ci posizioniamo in base all’avversario. Ma la nostra identità va al di là del modulo”.

ROG. “È una bella notizia, quando uno ha un infortunio così grave non è mai facile. Comincia a fare anche contrasti, sta andando bene. Può essere un’arma in più per questo finale di campionato. Convocato per domani? Vediamo, non c’è fretta. Ho ancora due allenamenti ma vedremo un po’”.

PRUDENZA. “Contro la Lazio siamo andati un po’ all’arma bianca e l’abbiamo pagata. Contro il Milan dovremo stare molto attenti e pensare a tutti gli accorgimenti per non pagare quanto pagato contro i biancocelesti”.

TENUTA MENTALE. “L’ho detto ai ragazzi, ora le squadre ci studiano, ci rispettano più di prima dopo questa rincorsa nel girone di ritorno. Dobbiamo essere bravi e provare a dare il massimo in ogni gara. E stare molto più attenti quando ci sarà un altro scontro diretto. Le varianti durante la gara ci dovranno essere, non dobbiamo essere prevedibili. Ci sono ancora 27 punti in palio, sembra vicina la fine ma non è così. Noi dobbiamo provare a fare punti contro tutti”.

CALCI PIAZZATI. “Dobbiamo migliorare su punizioni e calci d’angolo, anche se a volte sono bravi anche gli altri. Forse sui corner andiamo meno male, mentre su altre situazioni ci sono problemi. Anche oggi lavoreremo sui piazzati, poi con la sosta avrò modo di provare ad apportare altri accorgimenti”.

BASELLI E MARIN. “Se possono giocare insieme? Sono due giocatori tecnici, insieme si fa fatica soprattutto quando schieriamo due attaccanti veri. Al momento, dall’inizio, non credo sia possibile schierare entrambi”.