Walace senza paura: “Atteggiamento e grinta: contro il Milan per fare punti”

Il giocatore dell'Udinese Walace ha parlato del prossimo match di campionato contro il Milan. Le sue parole

Ai canali ufficiali del club bianconero dell'Udinese ha parlato il centrocampista friulano Walace che ha detto: “Lazio? Abbiamo subito un goal che non meritavamo ma sono cose che capitano nel calcio. Abbiamo giocato una grande partita, con un atteggiamento altissimo ed è con questa grinta che dobbiamo andare a Milano per fare punti. Tucu è un giocatore di livello altissimo e abbiamo bisogno della sua presenza. La qualità della squadra con lui in campo si alza. Dobbiamo continuare per questa squadra, sia in partita sia in allenamento”. Queste le parole ai canali ufficiali del club bianconero dell'Udinese del centrocampista friulano Walace.