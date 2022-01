Vocalelli: “Oggi il Milan è una realtà assoluta, quasi indiscutibile”

Il noto giornalista Alessandro Volcalelli ha parlato del mondo rossonero nelle colonne de la Gazzetta dello Sport.

Il noto giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato a 360 gradi di Milan e di Pioli nelle colonne de La Gazzetta dello Sport. "È nato così il nuovo Milan, grazie a una società che ha avuto l’elementare (ma spesso trascurato) pregio di premiare il merito; a dirigenti competenti; a una squadra sempre più geometrica e razionale. E ha un allenatore, Stefano Pioli, che – al pari del suo gruppo, né un passo avanti e né un passo indietro – si è continuamente migliorato, contraddicendo anche la famosa critica di soffrire il secondo anno. Oggi il Milan è una realtà assoluta, quasi indiscutibile, passata attraverso l’esperienza, la gioia che si prova nel momento di maggiore sofferenza, perché – paradossalmente – è proprio lì, in quel momento, che stai battendo, sconfiggendo, le tue stesse debolezze".

Il Milan ormai da due anni è una realtà concreta, grazie al lavoro svolto dalla società e soprattutto dal tecnico Stefano Pioli . I rossoneri sono tornati nella posizione più adatta a loro, ovvero nei vertici della classifica. Il mister Pioli ha creato un gruppo forte, solido, in grado di lottare sempre e comunque nonostante le innumerevoli difficoltà che si possono incontrare nel percorso. La squadra è li, ed occupa il secondo posto in Serie A , a quota 48 punti. A -1 dai nerazzurri che però dovranno recuperare la partita rinviata contro il Bologna.

Bisognerà vedere cosa riserverà il mercato invernale per i rossoneri, che saranno obbligati a sostituire il proprio leader difensivo ad oggi infortunato. Certo non sarà facile colmare il vuoto lasciato da Kjaer, ma la speranza di Massara e Maldini è quella di ingaggiare un calciatore di alta caratura. Il Milan c'è e vorrà esserci anche un domani, la società sta creando infatti un progetto alla lunga vincente, in grado di dare del filo da torcere alle altre big italiane.