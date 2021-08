Vola come Tamberi, corri come Jacobs: il Milan sogna con i suoi assi d’attacco

Tamberi e Jacobs dimostrano ancora una volta come nello sport sia tutto possibile. E anche il Milan vuole sognare con i suoi assi.

Redazione Il Milanista

Ci sono miracoli che solo lo sport sa fare: in dieci minuti Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno messo il nostro Paese al centro del palcoscenico nel teatro più importante e globale che ci sia, l’Olimpiade. In dieci minuti hanno riscritto la storia dello sport azzurro. E così il Milan vuole imparare da loro e già si gode già i suoi due bomber offensivi: ZlatanIbrahimovic e OlivierGiroud. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due centravanti potranno certamente giocare in coppia. Magari non in tutte le partite, ma certamente è un discorso che può stare i piedi. Il francese è un professionistaesemplare, un giocatore che ha sempre messo al primo posto il bene della squadra. Lo svedese dal canto suo, non è da meno in quanto applicazione e voglia di portare la squadra il più in alto possibile.

Massimo Marianella, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport proprio sulla situazione in casa Milan Milan: "Io credo che il Milan possa fare molto bene. Ha preso un giocatore che è Giroud: è nella seconda parte della sua carriera, ma in Italia può fare 15-20 goal in una stagione; ha confermato due giocatori importantissimi giovani, secondo politica del club, che sono Tomori e BrahimDiaz e non era scontato; credo e temo che siano costretti a perdere un buon giocatore in prospettiva che è Hauge, ma hanno preso un buonissimo portiere, che non sarà mai Donnarumma ma è un buonissimo portiere, hanno un ottimo allenatore, un buon gruppo e una buona società".

Insomma, ben si parla dei rossoneri. Rossoneri che godranno quest'anno anche di un altro privilegio, come raccontato dall'intervenuto ai microfoni di Mediaset, AdrianoGalliani. L'ex AD parlato di tanti temi tra cui il ritorno del Milan in Champions League e Donnarumma. Queste le sue parole: "Finalmente le tre grandi in Champions, credo faccia bene al calcio italiano. Così come ha fatto bene la vittoria agli Europei grazie a un giocatore che il Milan ha preso a 14 anni. L'ho vista con Berlusconi, il nostro entusiasmo sulla parata di Donnarumma è stato un altro episodio indimenticabile". Insomma. fra giovani stelle italiane e club italiani, come il Milan, che con la giusta filosofia improntata su una sana gestione dei conti e una ampia acquisizione di giovani, si può solo volare alto e correre veloce. Forse, quasi come Tamberi e Jacobs.