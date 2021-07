Vlasic si allena con il CSKA

Il CSKA Mosca ha annunciato, con un post su Twitter, la ripresa degli allenamenti di Nikola Vlasic

Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno regalare, dopo Olivier Giroud, un trequartista a Stefano Pioli, dopo il passaggio all'Inter di Hakan Calhanoglu.

L'addio del turco ha sorpreso tutti lasciando il club di via Aldo Rossi. Infatti il management rossonero era sicuro di poter riuscire a convincere l'ex numero 10 a restare per due motivi: il primo la mancanza di offerte ricevute dal suo entourage e soprattutto dalle scarse prestazioni del classe '94 durante l'Europeo con la Turchia. E per questo il passaggio ai cugini dell'Inter ha lasciato tutti sorpresi.

Nelle ultime ore Paolo Maldini e Frederic Massara hanno chiuso per il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid. L'accordo, con i blancos, è stato trovato sul prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto a favore del club spagnolo a 27 milioni di euro.

Ma il solo Brahim Diaz non potrà bastare a Stefano Pioli per i tanti impegni stagionali. Per questo il duo mercato è al lavoro per trovare un altro trequartista. I profili seguiti sono tanti. Tra questi Nikola Vlasic.

Il croato classe '97 gioca in Russia con il CSKA Mosca che, per lasciare partire il proprio gioiello (che si è messo ulteriormente in mostra a EURO 2020) chiede 30 milioni di euro. Una cifra importante che il club russo vorrebbe vedersi pagata in un'unica rata. Una notizia che non fa piacere al club di via Aldo Rossi che avrebbe preferito (e voluto) impostare l'operazione su un prestito da 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni (che diverrebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League).

Sull'interesse del Milan su Vlasic si è espresso così il padre del ragazzo Josko: "Interesse del Milan per Vlasic? C'è qualcosa, ma è tutto quello che posso dirvi. Sono cose di cui non si dovrebbe parlare molto finché non si arriva ad una conclusione".

Oggi il ragazzo è tornato a lavorare con il CSKA Mosca che lo ha comunicato con un post sul proprio profilo Instagram: "Nikola Vlašić è arrivato a Mosca e oggi ha tenuto una sessione di allenamento con la squadra".

