L’Atletico Madrid punta due obiettivi del Milan: giocano entrambi in Serie A

La squadra spagnola dell'Atletico Madrid avrebbe puntato due obiettivi di Paolo Maldini. Ecco di chi si tratta.

Redazione Il Milanista

Il Milan è sempre molto attento alle evoluzioni di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni l'Atletico Madrid sarebbe molto interessato a due obiettivi del Milan. Entrambi giocano in Italia e più precisamente nella Fiorentina. La Nazione scrive come la squadra allenata dal cholo Simeone avrebbe avanzato un interesse per i due giocatori serbi della Fiorentina Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. Il Milan è vigile sulla questione. Sa bene che per arrivare a Vlahovic ci vorrebbero degli argomenti molto convincenti e tanti soldi sia per la Fiorentina che per il giocatore. Per il difensore classe '97 Milenkovic, invece, sarebbe diverso.

Le parole di Vlahovic pochi giorni fa avevano fatto scalpore

"Attualmente sono concentrato su nuovi traguardi, ma mai dire mai. L'ho affermato più volte finora. Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non siamo stati in Europa per molto tempo. Poi non so cosa può succedere. Vedremo", aveva affermato Vlahovic.

La risposta di Joe Barone non si era fatta attendere

"Non vogliamo mai illudere la tifoseria, la città ed il calcio italiano. L'intervista non è stata concordata ed autorizzata dalla società. Per quanto è stato comunicato a noi dall'agente del giocatore non ci sono state aperture o scenari diversi nelle ultime settimane. È una trattativa che va avanti ormai da più di un anno, l'abbiamo sempre fatta io e Daniele Pradè, e durante l'ultima presenza del presidente Commisso qui a Firenze, a fine novembre scorso, c'è stato anche un incontro fra lui e l'agente del giocatore. Gli importi richiesti per giocatore e procuratore sono stati quasi raddoppiate rispetto all'ultima nostra proposta, con un comportamento di totale mancanza di rispetto da parte dello stesso procuratore nei confronti della società ed in particolare verso il presidente Rocco Commisso”. Parole dure quelle di Barone.

Su Vlahovic ci sono tutti i top club

Sembrava fosse un'apertura al rinnovo quella di Dusan Vlahovic. Rinnovo che molto probabilmente non arriverà. Troppo alta la richiesta del giocatore serbo. Su Vlahovic ci sono tutti i top club europei, Milan compreso. Da oggi sembra interessare anche all'Atletico Madrid. Vedremo quale sarà il suo futuro. Quel che è certo e che per il Milan sarà difficile competere economicamente con le maggiori forze calcistiche europeee.