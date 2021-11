Gilardino: “Vlahovic pronto per una big, si capisce dalla testa”

L'ex attaccante di Milan e Fiorentina ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Redazione Il Milanista

Alberto Gilardino ha parlato alla Gazzetta dello Sport e si è espresso su due attaccanti: "Vlahovic è una prima punta moderna, svaria, tiene palla, calcia benissimo con due piedi, ha forza esplosiva. Che sia già pronto per una grande squadra nonostante la giovane età si capisce dalla testa: entrare nella questione contrattuale è difficile, ma la cosa da sottolineare è il suo impegno sempre e comunque, dà tutto e si vede. Ibrahimovic riesce ancora a fare la differenza. Se ce l'hai si sente, è troppo carismatico. E poi ha il gran fisico di sempre: se ha palla addosso fai fatica a portargliela via. Mi piace perché vuol far gol ma anche farli fare: esce dalla marcatura in favore dei compagni, va incontro alla palla, gioca da regista offensivo. Se c'è Giroud lascia che sia lui la prima punta". Queste le parole di Alberto Gilardino alla Gazzetta dello Sport.

Legrottaglie ha parlato a Tutto Mercato Web Radio

"Vorrei dare merito anche alla società e quanto ha saputo costruire negli anni nonostante difficoltà iniziali e titubanze con critiche annesse. Hanno veramente un progetto, si vede chiara la mano di qualcuno che voleva proprio ciò che stanno vivendo oggi. Per me il Milan è la grande favorita per vincere questo Scudetto". Queste le parole di Nicola Legrottaglie in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio.

Anche il direttore Fabio Lupo ha parlato a Tutto Mercato Web Radio

"L'Italia? Siamo uno strano Paese, nel giro di pochi mesi passi da eroe allo scemo di turno. Forse c’è stata eccessiva esaltazione a luglio e c’è troppa negatività oggi. Tutte le squadre faranno qualcosa. Mi aspetto un mercato di qualità. Napoli e Milan cercheranno di rafforzare la loro posizione. La vecchia signora è in ritardo e vorrà fare qualcosa di importante. Come la Roma. E quando le grandi muovono il mercato la sessione è vivace anche per le più piccole".