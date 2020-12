Vitiello: “La priorità del Milan è la difesa con Simakan in pole”

Milan, parla Vitiello

MILANO – Antonio Vitiello, direttore di MilanNews.it, si è così espresso nell’editoriale del portale specializzato sulle parole di ieri di Ivan Gazidis, ad del Milan, il quale ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle strategie di mercato rossonero: “Il senso del discorso è che la squadra ha già un gruppo collaudato e serviranno un paio di buoni innesti per migliorare la rosa, non una nuova rivoluzione. La priorità del Milan riguarda la difesa, con Mohamed Simakan dello Strasburgo in pole position, ma serve migliorare l’offerta per convincere i francesi a venderlo (attorno ai 18 milioni). Intanto sono in uscita altri due difensori, ovvero Musacchio e Duarte, quest’ultimo scavalcato da Pierre Kalulu al centro della difesa. Poi ci saranno le occasioni da cogliere: un attaccante e un centrocampista se dovessero presentarsi le giuste opportunità. E anche sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu a breve dovrebbero esserci novità importanti dopo settimane di contrattazioni: “Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo”, ha spiegato Gazidis”.

Il vice Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto affermato da Maldini, non dovrebbe arrivare: “Abbiamo Zlatan e tante alternative come Leao, Rebic e Colombo. Ha giocato lì anche Daniel. Abbiamo una serie di ragazzi giovani nei quali crediamo, abbiamo mantenuto la parola, hanno giocato e siamo primi in classifica”. Il condizionale è d’obbligo, anche perché se dovessero presentarsi occasioni interessanti… In questo momento, a tal proposito, sarebbero tre i nomi che il Milan starebbe comunque tenendo d’occhio per rinforzare il suo parco punte centrali: Gianluca Scamacca, ariete del Genoa in prestito dal Sassuolo, Odsonne Edouard, francese in forza al Celtic e Luka Jovic, punta moderna ai margini del Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<