Virdis: “Tatarusanu non fa rimpiangere Maignan. Scontri diretti? Il Napoli…”

Pietro Paolo Virdis , ex attaccante del Milan per 5 stagioni dal 1984 al 1989, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a proposito dell'ultima sfida giocata dai rossoneri contro l'Inter, pareggiata 1-1.

COSA MANCA IN CHAMPIONS LEAGUE - “È mancato per ora un pizzico di fortuna perché il Milan è stato all’altezza sia contro il Liverpool che contro l’Atletico Madrid. Forse solo con il Porto non ha giocato benissimo, ma evidentemente il Diavolo soffre questa squadra che è molto tecnica e fa girato molto bene la palla. Tutti gli avversari di questo girone sono comunque di alta levatura perciò credo che il Milan alla fine si sia comportato bene anche in coppa”.