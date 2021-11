Virdis: “Derby? Risultato corretto. Tatarusanu non fa rimpiangere Maignan”

Ecco le parole di Virdis a MilanNews.it in merito al derby di ieri sera

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto Pietro Paolo Virdis. Ecco il commento dell'ex attaccante del Milan in merito al derby:

Mi dice la sua sul derby di ieri? - “È stata una partita aperta, devo dire che alla fin fine il risultato è giusto, anche se come numero di occasioni l’Inter ne ha avute di più. Nel finale il Milan ha avuto una reazione inaspettata e negli ultimi 10 minuti ha messo sotto l’Inter rischiando anche di vincere con il tiro di Saelemakers finito sul palo. Concludendo, credo che il pareggio sia il risultato più corretto”.

Manca lo scontro diretto con il Napoli, ma date le vittorie contro Atalanta, Lazio e Roma, e i pareggi contro Juventus e Inter, il Milan può ambire veramente allo scudetto? - “Direi di sì, e lo sta dimostrando. Se la squadra di Pioli aveva delle incertezze, piano piano le sta eliminando e sta convincendo tutti. Devo dire che lotta alla pari con qualsiasi squadra perciò penso sia una delle pretendenti. Da qui a vincerlo però ce ne passa. La stagione è ancora lunga, ma il Milan può dire la sua fino infondo”.

E in Champions League invece cosa sta mancando? - “È mancato per ora un pizzico di fortuna perché il Milan è stato all’altezza sia contro il Liverpool che contro l’Atletico Madrid. Forse solo con il Porto non ha giocato benissimo, ma evidentemente il Diavolo soffre questa squadra che è molto tecnica e fa girato molto bene la palla. Tutti gli avversari di questo girone sono comunque di alta levatura perciò credo che il Milan alla fine si sia comportato bene anche in coppa”.

Crede che la questione contratto stia influenzando le prestazioni di Kessié? Il rigore di ieri su Calhanoglu è un errore enorme… - “Questo non credo. Ha fatto una stupidaggine perché si è intestardito a voler portar palla in una zona pericolosa e ha fatto fallo da rigore. Il rigore c’era e non possiamo dire il contrario. Non penso che la questione contrattuale stia influenzando Kessié”.

Tatarusanu ancora una volta ha fatto bene parando addirittura un rigore a Lautaro Martinez, cosa pensa del portiere rumeno? - “Devo dire che sta giocando bene e non sta facendo rimpiangere Maignan. Avevamo tutti paura dell’infortunio del francese, ma Tatarusanu lo sta sostituendo egregiamente e ieri lo ha dimostrato parando un rigore e salvando il risultato. Non credo si possa pretendere di più da lui. La squadra in generale ha fatto il suo nel match contro l’Inter ed ha giocato in maniera discreta”.

Ibrahimovic si è visto poco accendendosi solo negli ultimi 20 minuti, come giudica la sua prova? - “Secondo me non è nelle condizioni migliori e fa un po’ di fatica a livello fisico, si vede. Speriamo che giocando sempre di più migliori. Devo dire però che la sua presenza in campo è una rassicurazione per tutti gli altri giocatori, sono stimati a dare sempre il massimo”.

A gennaio cosa potrebbe fare il Milan per rafforzare ancora la squadra? - “Non so, adesso è presto per parlare di mercato e non riesco a darti un parere su questo. La squadra sta rispondendo bene in ogni partita. Quello che è certo è che il Milan prima di tutto deve recuperare tutti i suoi giocatori migliori e averli in forma per il proseguo della stagione”.