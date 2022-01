Gery Vink: “Botman lo vedo molto bene con Tomori”

Gery Vink ex allenatore di Sven Botman, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Il calciomercato rossonero non dorme mai, Massara e Maldini sono sempre attivi per monitorare diversi calciatori con lo scopo di portarli a Milanello. La priorità rossonera è senza dubbio quella di dover sostituire Simon Kjaer con un ' altro difensore di grande personalità. Tutte le strade portano a Sven Botman, calciatore attualmente in forza al Lille. Sven è un prospetto di livello internazionale e che in rossonero potrebbe fare il definitivo lancio in avanti diventando un vero e proprio top player. Il Lille però si sta opponendo al trasferimento del ragazzo almeno per questa sessione di mercato. Su di lui vi è l'interessamento di moltissimi club europei, fra cui anche il Newcastle che sarebbe arrivato ad offrire 35 milioni di euro. Maldini e Massara nonostante il muro da parte della società francese non sono intenzionati ad abbandonare la pista, ma potrebbero optare per ora ad una soluzione low cost.