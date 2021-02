Vincere per riprendersi la vetta: così il Milan affronta il Crotone

MILANO – Blindare la difesa potrebbe essere una delle chiavi della sfida che attende questo pomeriggio il Milan. Dopo un inizio infatti maggiormente costante, il reparto arretrato rossonero ha subito qualche goal di troppo. E ripartire oggi con un Clean Shit, darebbe morale a tutto il gruppo. Ecco perchè non ci sarà nessuna sorpresa per il pacchetto arretrato: Gigio Donnarumma in porta, Calabria e Theo sulle fasce e coppia di centrali formata dal capitano Romagnoli e dal neo acquisto Fikayo Tomori. Ancora fuori invece Hakan Calhanoglu. Il turco è guarito dal Covid-19 da ormai una settimana, ma si è allenato regolarmente con la squadra ma i postumi della malattia non hanno permesso di recuperare al 100%. Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, è il grande ex del confronto: l’ex centrocampista ha infatti collezionato da giocatore 54 presenze e 5 goal in Serie A con la maglia del Milan.

MILAN, LA FORMAZIONE – (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

DOVE VEDERE MILAN-CROTONE – La gara Milan-Crotone sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

I CONVOCATI DEL TECNICO STEFANO PIOLI – Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Crotone, 21° giornata di Serie A in programma questo pomeriggio, domenica 7 febbraio alle 15.00, a San Siro. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.