Vieri: “Pioli? Ha vinto uno Scudetto ed il Milan non era attrezzato…”

Christian Vieri nell’intervista sull’edizione di questa settimana su SportWeek non si è limitato a parlare ampiamente dell’atteso “derby d’Italia” tra Inter e Juventus, ma ha detto la sua anche sul Milan. Vieri ha espresso così tutta la sua stima per le capacità di Stefano Pioli dimostrate in questi anni alla guida dei rossoneri: “E' un grande allenatore e bisogna solo complimentarsi per ciò che ha fatto da quando è lì. Ha vinto uno Scudetto, e il Milan non era attrezzato per vincerlo ed è arrivato in semifinale di Champions”. Inoltre, l’ex attaccante del Milan ha dato un altro merito all’allenatore emiliano: “Ha fatto crescere giovani come Leao, Bennacer, Tomori, Brahim e altri. Io lo terrei”.